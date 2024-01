La stretta all’alcol del sindaco di Olbia.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha deciso di intensificare i controlli sul consumo di alcolici nel centro cittadino, prorogando l’ordinanza firmata alla fine di novembre. Questa ordinanza aveva vietato il consumo di alcol (di qualsiasi gradazione) nelle aree pubbliche del quadrilatero della movida fino al 15 gennaio e ora è stata estesa, includendo alcune vie adiacenti al centro storico.

Le stesse restrizioni sono state applicate fino al 29 febbraio per il consumo e la vendita di alcol per asporto, dalle ore 19 alle 8:30, in specifiche zone, tra cui Piazza Regina Margherita, il tratto di via Regina Elena che la collega a Piazza Matteotti, Piazza Mercato, e la parte di via Acquedotto che le è connessa. Al divieto si aggiungono anche via Armando Diaz, via Fiume d’Italia e il tratto di via Vittorio Veneto tra le due strade, considerato “teatro di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, causate, nella maggior parte degli episodi, dal consumo eccessivo di bevande alcoliche”.

Secondo l’ordinanza, il prolungamento del periodo di divieto e l’ampliamento delle zone soggette a sorveglianza speciale sono stati necessari “per contrastare il persistere di fenomeni di disturbo della quiete pubblica e assicurare nell’area una serena e civile convivenza, tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo le cause che impediscono la fruizione, in condizioni di sicurezza, degli spazi pubblici“.

