Red Valley 2024, svelati i primi nomi: ci sono conferme e novità di peso

Ecco i primi 14 artisti sul palco del Red Valley Festival 2024 a Olbia

Max Pezzali, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Geolier, Sfera Ebbasta, Salmo & Noyz sono alcuni dei primi nomi svelati del Red Valley 2024. Per la terza volta il festival infiammerà Olbia nei giorni di Ferragosto e oggi vengono rivelati i primi nomi, tanti altri arriveranno dopo Sanremo.

“Per noi è un’ulteriore occasione di sviluppo e di grande visibilità, non soltanto per la città ma per l’intera Sardegna“, ha spiegato il sindaco Settimo Nizzi. “Da sempre abbiamo sposato eventi di questa portata, ringraziamo l’organizzatore e i suoi collaboratori e tutte le istituzioni che seguono da vicino l’evento”.

Ecco i primi 14 nomi del Red festival, dal 14 al 17 agosto:

Gazzelle

Geolier

Max Pezzali

Salmo & Noyz

Sfera Ebbasta

Tommaso Paradiso

Ariete

Diss Gacha

Drillionaire

Fast Animals & Slow Kids

Gemitaiz

Kid Yugi

Shablo

Tony Effe

Il successo del Red Valley a Olbia, secondo l’assessore Marco Balata arriva perché “l’area si presta, a a ridosso del centro storico, ma anche grazie al lavoro fatto dalla città“. L’esponente della Giunta Nizzi ricorda il successo di Capodanno. “È stato emozionante ricevere i complimenti della manager di Zucchero e quelli della sua band, internazionale e abituata a girare il mondo – continua -. Tutti soddisfatti per la qualità del servizio offerto dai privati e della città tra mobilità, verde e pulizia”.

Grande soddisfazione anche da parte del patron del festival. “Questo progetto esiste ed è a questo livello perché è a Olbia – ammette Luca Usai -. Se fosse in qualunque altra parte d’Italia non avrebbe questo senso in quel determinato periodo dell’anno. E non riscontrerebbe il favore degli artisti: hanno voglia di venire in Sardegna a questo festival e di venire a Olbia“.

