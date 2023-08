Nuova truffa a una famiglia di turisti tra Olbia e Palau.

Il problema delle truffe continua a tormentare i vacanzieri che vengono a Olbia e in Gallura. L’ultimo episodio è accaduto poche ore fa, quando dei turisti hanno scoperto che la casa affittata non esiste. La famiglia è doveva arrivare con il traghetto a Olbia per trascorrere le vacanze.

Purtroppo hanno fatto un’amara scoperta: sono stati vittime di una truffa. Una delle tante che purtroppo stanno colpendo molti turisti in arrivo in Sardegna. La famiglia aveva preso accordi sui social con il sedicente affittuario, ma lui si è dileguato dopo aver intascato la caparra. Lo hanno denunciato sui social, chiedendo aiuto per trovare loro una casa.

“Il fatto è che abbiamo già il traghetto e le cose pagate. Non possiamo permetterci molto, qualcuno sa di un appartamento dal 22 al 28 agosto?”, ha scritto la famiglia su un noto gruppo sui social. Purtroppo le segnalazioni sono tante in queste ore, con decine di turisti che hanno visto le loro vacanze rovinate a causa di malintenzionati.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui