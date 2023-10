Nuovo album e corto horror per Salmo con Noyz Narcos, esce CVLT

Grande attesa per il nuovo album di Salmo.

Salmo e Noyz Narcos, esponente influente della scena hip hop romana, hanno annunciato il loro primo album insieme intitolato “CVLT”. L’annuncio è stato accompagnato da un cortometraggio diretto da Dario Argento, famoso regista italiano di film horror.

Nel corto, i due artisti sono protagonisti di una storia horror in cui entrano in una villa accolti da Argento, ma presto si trovano intrappolati in una situazione mozzafiato. Questo corto è solo un assaggio di ciò che l’album offrirà, mostrando le diverse sfaccettature dei due pilastri del rap che si mettono in gioco insieme, omaggiando le influenze del grande maestro cinematografico che ha ispirato entrambi nella scrittura del loro manifesto cult: “CVLT”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui