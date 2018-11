File interminabili al centro per l’impiego.

File che spesso sfociano in momenti di tensione all’esterno del centro per l’impiego situato in via Romagna a Olbia. Lunghe file si stanno creando, in alcuni giorni, agli sportelli e lunghe attese si protraggono per ore, creando situazioni in molti casi critiche. Diverse le segnalazioni di cittadini che fanno la fila anche dalle 7 del mattino, l’apertura del centro è alle 8.30 sino alle 12.00. Mentre il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.00. Analogo caso era avvenuto nel 2017 sia a Olbia che Palau, quando centinaia di persone si erano recate presso i centri per l’impiego formando file snervanti e continue polemiche.

I turni d’ingresso sono autogestiti dagli utenti, chi prima arriva, prima passa. E poi hai a che fare con una lunga burocrazia che comporta ore e ore di attesa per il colloquio e la compilazione di documenti. Ogni giorno tantissime persone si accalcano davanti al centro, ma nemmeno il 5 per cento di tutte le richieste vengono soddisfatte.

Sotto il sole e sotto la pioggia, sfidando le intemperie, tantissimi disoccupati si mettono in fila già da mesi per ottenere qualcosa di sacrosanto. Anche solo per un informazione è necessario fare la fila perchè gli impiegati pare non rispondano al telefono. È così tutte le mattine, la gente lo sa e arriva con enorme anticipo come fosse normale. La situazione sembrerebbe peggiorata negli ultimi anni, da quando il lavoro è calato e molti contratti non vengono rinnovati.

