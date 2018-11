Lite a scuola: studente accoltella il compagno di classe

Studente accoltella il compagno.

Ormai la scuola sembra diventata un campo di battaglia: studenti che non rispettano i professori per un rimprovero, padri e madri che non accettano i consigli degli insegnanti. E ora un caso che ha dell’incredibile in Sardegna. Uno studente di soli 16 anni, dopo una breve discussione, ha ferito alle spalle il suo compagno di classe con un fendente. Il fatto è avvenuto mercoledì, presso l’istituto tecnico “Einaudi” di Senorbì, a circa 40 km da Cagliari. Il giovane colpito ha riportato fortunatamente lievi ferite. E’ stato trasportato in ospedale. Sul caso stanno indagando i carabinieri, con massimo riserbo.

(Visited 1.142 times, 1.142 visits today)