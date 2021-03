La foto del porto di Olbia sul Corriere.

Una foto di Olbia scattata da un utente finisce sulle pagine social del Corriere della Sera. La fotografia, che ritrae il porto della città in notturna è piaciuta così tanto alla redazione del famoso quotidiano da essere condivisa per celebrare l’entrata in Sardegna nella “zona bianca”.

Il bellissimo scatto appartiene a Daniele Casula, che lo ha pubblicato sul suo profilo personale Instagram raccogliendo una marea di like e condivisioni. Una bellissima e inaspettata sorpresa per Daniele, appassionato di fotografia, e autore di numerosi scatti di varie località della Sardegna.

Le bellezze di Olbia comunque non sono nuove sul Corriere della Sera: solo poco tempo un’altra foto della città all’alba era stata pubblicata nella sezione Lettere. Nel caso di ieri però l’immagine assume un significato ancora più importante per Olbia e per la Sardegna.

