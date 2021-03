La lista Insieme per Olbia riceve il battesimo dal candidato sindaco Navone

L’incontro ieri a Olbia.

Nella serata di ieri all’Hotel President di Olbia, nel rispetto delle norme anti-Covid, si è svolto il primo incontro della lista civica Insieme per Olbia che ha visto la partecipazione degli aspiranti candidati consigliere e di un nutrito numero sostenitori.

A fare gli onori di casa, ha dato avvio al dibattito l’onorevole Antonio Satta, illustrando i valori fondanti del movimento, individuando la centralità del Comune come riferimento per il cittadino per l’ascolto dei propri problemi, centralità alla base anche del rapporto con la

Il testimone è poi passato al candidato sindaco Augusto Navone, il quale ha presentato il progetto politico della coalizione, un progetto per la città e in discontinuità con il passato, che pone al centro la collegialità nelle decisioni dell’amministrazione comunale e l’ascolto del cittadino come punto di partenza per il buon amministrare, esattamente i valori caratteristici e alla base del movimento Insieme per Olbia.

La parola è passata al gruppo dirigente del movimento, composto da Benedetto Cristo, biologo marino e da Gesuino Achenza, avvocato, entrambi ex consiglieri comunali e da Piergoffredo Inzaina, brand manager di Air Italy, i quali hanno approfondito alcuni argomenti legati all’ambiente, tema centrale del programma elettorale, inteso come bene da salvaguardare e allo stesso tempo come volano economico del territorio. Centrale anche la necessità di riportare nell’agenda del mondo politico il tema dimenticato di Air Italy e del conseguente ed imminente rischio occupazionale per la città.

Hanno animato il dibattito anche gli interventi di alcuni candidati alla carica di consigliere – Stefano Di Giovanni, Nicole Carta, Antonio Piras, Corrado Varrucciu, Rita Loddo e Salvatore Spriano i quali hanno esposto diverse temi legati alle problematiche irrisolte del territorio.

Particolarmente significativo l’intervento di Ursula Ruiu, Business writer e analista politico, la quale si è confrontata, trovandone l’apprezzamento, con il candidato sindaco Augusto Navone sul tema della creazione di una classe dirigente che sia concretamente all’altezza di risolvere i problemi posti dalla cittadinanza. E’ intervenuto a sostegno del movimento anche il senatore Mario Cocciu, ex Sindaco di Olbia, che dalla sua lunga esperienza ha evidenziato l’importanza strategica del prossimo appuntamento elettorale per il futuro della città.

