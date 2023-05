A Olbia la seconda edizione della Distinguished Gentleman’s Ride

Olbia è pronta a ospitare la seconda edizione della Distinguished Gentleman’s Ride, la passeggiata elegante in modo per beneficienza. “Riunisce motociclisti in stile classico e vintage di tutto il mondo – si legge sul sito -. Per raccogliere fondi e consapevolezza per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini.

“Il Distinguished Gentleman’s Ride è stato fondato a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa – si spiega -. È stato ispirato da una foto di Don Draper, protagonista di Mad Men, a cavallo di una moto classica con addosso il suo abito migliore. Mark decise che un giro in moto a tema sarebbe stato un ottimo modo per combattere lo stereotipo, spesso negativo, dei motociclisti e, allo stesso tempo, per connettere le comunità motociclistiche esclusive”.

Le moto coli suoi biker eleganti si riuniranno domenica 21 maggio, dalle 9 alle 14, in collaborazione con Doppio Malto dove si svolgerà la festa finale. Sempre con uno sguardo all’eleganza e, soprattutto, alla beneficenza. Nel 2012 la “Dgr” nata a Sidney si tenne in 64 città. Dopo dieci anni la Distinguished Gentleman’s Ride si tiene in più di cento Paesi in tutto il mondo e proprio dal 2022 è sbarcata anche a Olbia.

