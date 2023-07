Commercianti di Olbia sul Piano urbano della mobilità sostenibile

Prosegue coi commercianti l’attività di rilievo su strada per portare avanti il Piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Olbia. Diversi addetti sono presenti nelle vie di Olbia per sottoporre ai commercianti il questionario.

“Siamo consapevoli che questi sono giorni di caldo particolare e di alta stagione, nei quali si lavora a ritmo più serrato – spiega il sindaco Settimo Nizzi -. Ma è davvero importante la partecipazione dei nostri concittadini per redigere il Pums sulla base delle reali esigenze di chi in città ci vive e ci lavora. Invito quindi tutti a dedicare pochi minuti del proprio tempo per compilare la scheda. Il personale è molto garbato e sarà felice di leggervi le domande, in modo che in pochi secondi vi possiate togliere questa incombenza senza rimandarla”.

Il questionario, di fatto, non è altro che una forma semplice e diretta di partecipazione e di un’occasione per comunicare con l’amministrazione. Che intende migliorare i servizi e la logistica destinati proprio a chi lavora nelle attività commerciali. Le opinioni così raccolte saranno poste a base delle decisioni che nell’immediato potranno essere prese per rendere Olbia più accogliente per tutti. Più interviste saranno restituite, maggiore sarà la risposta del Pums alle reali esigenze della città.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui