Nuovo direttivo per il Tennis Club Terranova Olbia

Il nuovo presidente del Tennis club Terranova Olbia Giuseppe Bianco sollecita il Comune perché si affidino i campi del parco Fausto Noce. “Speriamo che si completi l’iter per l’assegnazione delle strutture, abbiamo in programma investimenti importanti e il potenziamento delle attività sociali”.

Progetti, investimenti, attività sociali e, soprattutto, tanto tennis. Guarda con ambizione al futuro il nuovo direttivo del Club Terranova, che ha eletto come nuovo presidente Giuseppe Bianco. Insieme a lui il vicepresidente Nino Seu e un direttivo interamente rinnovato: Valentino Coizza, segretario e tesoriere; Lorenzo Cossu, direttore sportivo; Giovanni Tonzanu, responsabile Scuola tennis; Paolo Mendola, direttore del circolo e responsabile della struttura e Fabio Satta, responsabile delle attività sociali.

Il Tennis Club guarda, dunque, al futuro, partendo da una grande tradizione, che affonda le radici nel lontano 1987, anno di fondazione, 36 anni di storia in cui è diventato un patrimonio della città. “Ci auguriamo che il Comune di Olbia in tempi brevi completi l’iter procedurale per l’assegnazione di tutte le strutture del tennis club all’Asd Tennis Club Terranova Olbia, all’interno del parco Fausto Noce, anche in ragione degli importanti investimenti, in raccordo con la stessa amministrazione comunale, che abbiamo in programma di realizzare”.

