L’episodio in piazza Matteotti a Olbia.

Continuano i controlli da parte dei carabinieri a Olbia sul rispetto delle norme imposte per contrastare l’emergenza coronavirus.

I militari hanno sanzionato un olbiese di 32anni in piazza Matteotti perché non indossava la mascherina. L’uomo, vedendosi multato, ha dato in escandescenza proferendo minacce e insulti all’indirizzo dei carabinieri, motivo per cui è stato anche denunciato per minaccia a pubblico ufficiale.

