Il premio per la NSS Yachting a Olbia.

La NSS Yachting vince per il secondo anno consecutivo il premio come prima azienda a livello europeo per numero di catamarani da crociera venduti. Simone Morelli, ufficiale in congedo della Marina Militare oggi amministratore del gruppo NSS, si aggiudica il “2020 Europe Best Dealer” del prestigioso marchio Lagoon, cantiere navale che produce barche dai 12 sino ai 24 metri di lunghezza.

“È una grande soddisfazione! Nonostante l’anno di crisi causata dal coronavirus – spiega Simone Morelli – questo è un risultato importante che ci consente di resistere e crescere ancora, merito anche del fatto che oggi la barca a vela è considerata il modo più sicuro di trascorrere le proprie vacanze. Siamo stati premiati dalla fiducia dei nostri clienti e dalla qualità dei catamarani Lagoon, barche curate nei dettagli ed esteticamente accattivanti con elevate doti di tenuta di mare e comfort”.

La NSS, acronimo di North Sardinia Sail, è un’azienda nata nel 1998 in Sardegna come società di charter, inizialmente con 7 barche a vela e base a Portisco. Successivamente Morelli ha creato il Marina di Cala dei Sardi nel golfo di Cugnana, un’oasi ecosostenibile dotata di tutti i servizi dedicati al diportista e a chi vuole trascorrere le proprie vacanze in barca nel più totale relax, nonché punto strategico per navigare tra le cale della Costa Smeralda, l’arcipelago della Maddalena sino al Sud della Corsica.

Oggi la NSS è leader sia nel settore della vendita di catamarani e imbarcazioni a vela che del charter nautico con una flotta di oltre 100 imbarcazioni e basi in Sardegna a Cala dei Sardi, in Toscana a Marina di Cala de Medici, in Campania nella Costiera Amalfitana, in Sicilia a Portorosa, nelle Isole Baleari a Maiorca, nell’isola di Grenada ai Caraibi e a Tenerife nelle Isole Canarie. Una solida realtà che conta professionalità di alto livello tra skipper, ormeggiatori, responsabili alle vendite per un totale di circa 100 collaboratori tra fissi e stagionali.

