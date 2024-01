Università a Olbia, che fine ha fatto il progetto: i nuovi sviluppi

Va avanti il progetto per avere l’Università a Olbia.

Olbia procede con passi avanti per essere finalmente una città a tutti gli effetti, grazie alla presenza di una Università che non avrà niente da invidiare a quella di Sassari. Il sindaco Settimo Nizzi ha annunciato tutti i progetti che dal 2024 andranno avanti per la realizzazione del polo.

Si tratta di un altro progetto importantissimo di sviluppo per una città sempre in crescita che vuole smarcarsi da quella considerazione che fa di Olbia un “paesone”. “Uno dei progetti più importanti per quanto riguarda le scuole – dichiara il primo cittadino -, non poteva e non si può concludere senza quel grandissimo accordo tra amministrazione comunale, polo UniOlbia e Università degli studi di Sassari e l’Università degli studi di Cagliari, per quanto riguarda il corso di laurea in ingegneria Navale, da una parte e dall’altra l’istituzione del corso di Medicina del settore infermieristico”.

L’area dell’ex Geovillage.

Il complesso del Geovillage, come annunciato nei mesi scorsi, si sta trasformando in un campus universitario con alloggi per gli studenti.

“Ci sono già le aree e ci sono già gli studenti che hanno preso consegna dello studentato – dichiara – è un posto che verrà recuperato in maniera completa”.

Il palazzo Giordo.

Anche il progetto del Palazzo Giordo, sede un tempo della Standa, diventerà presto una delle sedi dell’Università nel centro storico. Lo stabile ha bisogno di una serie di interventi strutturali prima dell’avvio ai lavori.

I lavori si concluderanno nel 2025. “Abbiamo la ditta vincitrice dei lavori e del progetto esecutivo – annuncia Nizzi – a cui stanno già lavorando. Abbiamo avuto un’ulteriore richiesta dal punto di vista della sicurezza da parte dei vigili del fuoco che si concluderà con la risposta data ai progettisti. Entro i primi 20 giorni di gennaio ripartiranno per la progettazione esecutiva. A marzo poseremo la prima pietra”.

L’accordo con il Mater Olbia e l’area in zona industriale.

Il sindaco ha fatto sapere che è già stato fatto l’accordo con il Mater Olbia per gli spazi che accoglieranno il corso di laurea di Infermieristica. “Sarà fatto l’adeguamento strutturale – dice Nizzi – e così come si sta ultimando la piattaforma tecnologica. Da una parte sarà realizzato il One Health dove ci sarà l’istituto zooprofilattico e tutti i settori e i servizi altamente tecnologici, anche per la sanità territoriale”.

