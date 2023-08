Ordinanza di Nizzi contro il lancio di palloncini a Olbia

Il Comune di Olbia ha detto stop al lancio di palloncini e lanterne che poi finiscono in mare, con danni irreparabili all’ambiente. Il sindaco Settimo Nizzi ha disposto una nuova ordinanza che vieta, in tutto il territorio comunale, il rilascio di palloncini nell’ambiente. Vale in occasione di eventi, feste, ricorrenze, manifestazioni pubbliche e private, anche sportive. Il divieto è esteso anche a nastri colorati, lanterne cinesi, e tutti gli altri dispositivi simili.

“Sono più che note le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati abbandonati – commenta Settimo Nizzi -. Siamo impegnati da tempo nella tutela dell’ambiente e dell’immagine e decoro della città. I residui di plastica, gomma e altri materiali simili causano un danno ambientale e, se ingeriti, possono provocare anche il decesso di animali, specialmente quelli marini. Siamo certi che i nostri concittadini non potranno che condividere e osservare queste prescrizioni.

Nell’ordinanza si ricorda che i palloncini una volta scoppiati o sgonfiati lasciano residui di plastica non biodegradabile o lattice (che comunque impiega molto tempo per degradarsi in mare). Questi frammenti oltre a causare un danno ambientale derivato dalla dispersione del materiale con cui sono realizzati, se ingeriti, possono provocare anche il decesso di numerosi animali, specialmente quelli marini. A causa dell’inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita marina, molti Comuni ne hanno vietato i lanci massivi.

