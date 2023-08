A Olbia si riuniscono i commercianti di viale Aldo Moro

Nasce una nuova associazione di esercenti in viale Aldo Moro, insieme e con il contributo fattivo della Confcommercio di Olbia. Diversi imprenditori della più importante via commerciale di Olbia hanno deciso di mettersi insieme e fare rete, con un obbiettivo comune. Valorizzare e promuovere la via attraverso iniziative, eventi e manifestazioni. Contribuiranno a rendere ancora più attraente il lungo viale che comprende oltre 200 attività imprenditoriali. Al momento è nato un gruppo dirigente, che avrà come primo compito quello di coinvolgere tutti gli esercenti che manifesteranno interesse all’iniziativa.

Oltre alla promozione, sempre in stretto raccordo con Confcommercio l’associazione che sarà inquadrata come Centro commerciale naturale rappresenterà tutti gli imprenditori della via anche nel confronto con l’amministrazione comunale in materia di viabilità, decoro urbano e sicurezza. Nel prossimi mesi il direttivo stilerà un programma di eventi per il periodo 2023/2024 e inizierà una campagna di adesione tra gli esercenti della via.

Alla guida dell’Associazione c’è il presidente Gian Mario Satta del locale Senso Unico. Fanno parte del direttivo Fabrizio Sini dell’Agenzia Immobiliare Media Sini, Andrea Baragone della Libreria Ubik, Riccardo Addis del locale Harri’s Cocktail Bar, Renzo De Candia del Ristorante By Night e Salvatore Pinna del Bar Planet Caffè .

