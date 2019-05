Berlusconi compra una nuova villa a Porto Rotondo.

Nuova villa per Silvio Berlusconi. Da quanto si apprende dal Corriere della Sera, il leader di Forza Italia avrebbe infatti acquistato un’ulteriore casa confinante con Villa Certosa.



Con un assegno di circa 2,4milioni di euro ha acquistato così la villa di Adelina Tattilo e Saro Balsamo, editori delle riviste hot anni Settanta “Playmen” e “Le Ore”. La proprietà è di circa 400 metri quadri di superficie e consentirebbe all’ex premier di ampliare la Certosa.

Ma Berlusconi non si è fermato qui e si è regalato una seconda residenza anche a Cannes. Si tratta di villa “La Lampara”, situata in Costa Azzurra, comprata da una delle ex mogli del fratello Paolo Berlusconi.





