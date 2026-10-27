Morto l’uomo accoltellato nel centro storico a Olbia: caccia all’omicida

L’uomo che ha aggredito il 42enne a Olbia è ricercato per omicidio.



È morto l’uomo accoltellato questo pomeriggio nel centro storico di Olbia. Purtroppo i medici non sono riusciti a salvare la vittima, un 42enne con origini pugliesi. L’aggressione è avvenuta intorno alle 17 di oggi nel centralissimo corso Umberto a Olbia, quando l’uomo è stato aggredito da un 30enne straniero, che si è dato alla macchia tra le vie del centro.

Il quarantaduenne, originario di Canosa e residente a Barletta, è deceduto in sala operatoria all’ospedale Giovanni Paolo II a causa delle lesioni gravissime agli organi interni riportate dalla ferocia dell’uomo ora in fuga. Raggiunto da numerose coltellate sferrate con violenza al torace in direzione del cuore, l’uomo era andato in arresto cardiaco già sul marciapiede ed è giunto al pronto soccorso in condizioni disperate. Per questo motivo erroneamente era stato dato per morto già da questo pomeriggio. La vittima, arrivata in Pronto soccorso in codice rosso, è stata ricoverata. Poi il tragico epilogo dopo poche ore.

A nulla sono serviti gli sforzi dell’équipe medica per salvarlo, nonostante le numerose trasfusioni a cui è stato sottoposto, a causa della copiosa perdita di sangue. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la vittima potrebbe essere arrivata sul posto in bicicletta. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un litigio scoppiato tra persone in cerca di un riparo o di una sistemazione tra le vie del centro. Gli esami condotti sull’uomo ne hanno evidenziato anche la positività della vittima ad alcol e sostanze stupefacenti. Non è ancora chiaro se vittima e omicida si conoscessero. Nel frattempo, i militari dell’Arma hanno già acquisito i filmati della videosorveglianza della zona e stanno cercando il giovane.

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