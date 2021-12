Gli open day a Olbia.

Cominciano gli open day nelle scuole di Olbia. Gli istituti superiori hanno annunciato le date per consentire ai ragazzi delle scuole medie di poter visitarli e decidere dove iscriversi. Tra le scuole c’è chi ha deciso per organizzare in differenti date e chi ha optato per un incontro virtuale.

L’istituto commerciale Dionigi Panedda ha inaugurato, lo scorso giovedì, il primo sportello dedicato alle famiglie, per l’orientamento dei futuri alunni. Venerdì scorso si è tenuto il primo open day, dalle 15 alle 18. La scuola organizzerà un altro incontro il 16 dicembre prossimo.

L’offerta formativa del Panedda si divide nei corsi a Indirizzo Turistico, AFM (Amministrazione finanza e marketing), Sia (Amministrazione finanza e marketing – Articolazione sistemi informativi aziendali), RIM (Amministrazione finanza e marketing – Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing).

Il Liceo Classico di Olbia Antonio Gramsci farà un open day il 15 dicembre, a distanza, dove tramite una piattaforma i genitori o gli alunni potranno accedere cliccando su un link. “Non potendo ospitare un certo numero di persone abbiamo stabilito di farlo online – ha spiegato preside dell’Istituto, Elisa Mantovani -. La nuova didattica sarà comunicata a breve, dopo il collegio dei docenti”.

L’istituto Deffenu, ha organizzato incontri separati, in differenti giorni. Il sabato è stata aperta la scuola dalle 9 alle 12.30, mentre il martedì e il giovedì è visitabile dalle 17.30 alle 19.30. La data dell’open day ancora non è stata decisa, ma avverrà nel mese di gennaio. L’offerta formativa del 2022-2023 è la stessa e si divide negli indirizzi CAT (ex geometri), Informatica, Trasporti e logistica Conduzione del mezzo Aereo (ex Aeronautico), Conduzione del mezzo navale, Chimica e Biotecnologie Sanitarie, Telecomunicazioni, Tecnico musicale, Costruzione del mezzo aereo, Costruzione ambiente e territorio, Bioarchitettura e Interior Design. Il settore economico offre invece i corsi di AF (Amministrazione finanza e marketing), Sistemi informatici e aziendali, Tecnico economico e sportivo.

L’Amsicora farà gli open day nei giorni sabato 18 dicembre dalle 9 alle 13, sabato 15 gennaio alle stesse ore, sabato 22 gennaio. La scuola sarà aperta tutti i martedì dalle 15 alle 17, mentre giovedì solo su appuntamento. Gli uffici sono disponibili in presenza per compilare le domande di iscrizione. L’offerta formativa è divisa in due istituti di Olbia: uno all’agrario dove si tengono gli indirizzi di Agricoltura e sviluppo rurale, nella sede di via Loiri. In quella di via Emilia sono presenti tre indirizzi: uno di Manutenzione e assistenza tecnica Elettrica/Elettronica, Manutenzione e assistenza tecnica Meccanica/Meccatronica, Industria e Artigianato per il made in Italy Cantieristica/Nautica e l’indirizzo per Oss. Al Liceo scientifico e Scienze umane Lorenzo Mossa non sono ancora state stabilite date per l’open day.