L’uomo stava eseguendo alcuni lavori nella villa.

Tragedia in una villa di Porto Rotondo dove un operaio, Flavio Pellegrino, 62enne di Olbia ha perso la vita in un incidente sul lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri l’uomo è rimasto folgorato mentre stava eseguendo alcuni lavori sull’autoclave per far ripartire l’erogazione dell’acqua nella villa. A dare l’allarme i familiari preoccupati perché il 62enne non era rientrato ieri sera.

