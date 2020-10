La nuova ordinanza della Regione Sardegna.

Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas è pronto a firmare una nuova ordinanza per contrastare il diffondersi del coronavirus già nelle prossime ore. L’ordinanza attualmente in vigore, infatti, scadrà domani, 7 ottobre. Lo stesso giorno in cui è stato annunciato un nuovo Dpcm da parte del governo. Solinas quindi potrebbe aspettare le indicazioni del nuovo decreto per apportare ulteriori modifiche restrittive oppure emanare già nella giornata di oggi, presumibilmente in serata, la nuova ordinanza vista la scadenza ravvicinata.

Secondo quanto anticipato sono in arrivo nuove regole sulle mascherine e dovrebbe essere introdotto l’obbligo di portarle anche all’aperto, come già avviene in alcuni comuni d’Italia e della Sardegna. Possibile anche una stretta sugli orari di apertura dei locali, compresi bar e ristoranti, mentre le discoteche rischiano ancora di rimanere chiuse. Limitazioni anche per cerimonie e feste private, con la possibile introduzione di un numero massimo di persone.

Intanto proprio domani il Tar si riunirà per decidere sulla legittimità di alcuni punti della vecchia ordinanza emanata dal presidente Solinas. Il Tribunale infatti aveva accolto il ricorso presentato dal governo bloccando i test e il certificato di negatività obbligatorio per chi voleva entrare nell’Isola.

