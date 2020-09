Il Tar sospende l’ordinanza sui test agli arrivi in Sardegna

Fissata l’udienza per il 7 ottobre.

Il Tar ha accolto il ricorso presentato nei giorni scorsi da parte del governo sull’ordinanza del presidente della Regione Sardegna Christian Solinas che prevede test per chi vuole entrare sull’isola oppure essere in possesso di un certificato di negatività.

La decisione è arrivata questa mattina: l’ordinanza è quindi sospesa in attesa dell’udienza fissata per mercoledì 7 ottobre. Già dalla sua entrata in vigore aveva subito sollevato le critiche da parte del governo, con in prima fila il ministro degli Affari Regional Francesco Boccia.

Secondo il ricorso presentato dall’Avvocatura di Stato l’ordinanza sarebbe in contrasto con l’articolo 16 della Costituzione, che prevede la libera circolazione delle persone.

(Visited 260 times, 260 visits today)