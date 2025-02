Porto Rotondo ospita il mondiale di Vela Innovativa con Nox Oceani

Il mondiale di Vela Innovativa a Porto Rotondo.

Sarà una stagione velica di altissimo livello quella che attende il team Nox Oceani nel 2025: un anno di sfide e impegno per portare la Sardegna, e la Gallura in particolare, ai vertici della vela internazionale. Il calendario agonistico si preannuncia ricco di appuntamenti, con trasferte che attraverseranno l’Italia e l’Europa, oltre un carico di lavoro che andrà ben oltre la competizione in acqua: centinaia di chilometri da percorrere, barche da sistemare e una dedizione assoluta.

Difendere i titoli conquistati negli anni precedenti.

Il team gareggerà nelle principali tappe del circuito RS21 Cup, pronto a difendere i titoli conquistati negli anni precedenti, con appuntamenti che iniziano ad aprile e si concluderanno a settembre con il Campionato del Mondo. Un tour de force che metterà alla prova non solo la preparazione tecnica, ma anche la capacità di affrontare trasferte impegnative e di adattarsi a diversi campi di regata. Nella classe RS Aero, gli atleti del Nox Oceani dovranno prepararsi ad affrontare il Campionato Europeo ad aprile a Torbole, le Regate Zonali e Nazionali e il Campionato del Mondo di fine luglio a Saint-Pierre-Quiberon, in Francia.

I ragazzi più giovani del team del club avranno l’occasione di misurarsi con i migliori velisti internazionali, dimostrando ancora una volta la crescita tecnica e sportiva di un team che punta in alto. Anche nella classe Snipe, la presenza di Nox Oceani sarà di primo piano: sia l’equipaggio dei senior che la squadra Juniores saranno presenti alle tappe nazionali e al Campionato Italiano di ottobre a Porto Rotondo. Per i giovani atleti Under 22, l’obiettivo sarà conquistare la vetta della categoria, continuando a dimostrare il valore della scuola velica gallurese.

Ma il progetto più ambizioso di questa stagione riguarda senza dubbio la classe olimpica Nacra 17, con Andrea De Matteis e Gaia Falco pronti a difendere i colori di Nox Oceani nelle competizioni più importanti dell’anno. Il loro percorso olimpico inizia quest’anno, un cammino che rappresenta un vero e proprio sogno per l’intero team, che con grande determinazione e sacrificio punta a lasciare il segno nel panorama internazionale della vela.

Si prevede la partecipazione di equipaggi da diversi Paesi.

La stagione 2025 non sarà solo un anno di trasferte e competizioni internazionali per il team. Il Circolo Velico Nox Oceani sarà anche protagonista dell’organizzazione del Mondiale di Vela Innovativa, che si terrà a Porto Rotondo dal 18 al 21 settembre. Come per la scorsa edizione, si prevede la partecipazione di equipaggi provenienti da diversi Paesi del Mondo. La competizione, che si basa sulla formula del team race, rappresenta un’opportunità unica per la promozione dello sport e della Sardegna nel panorama velico internazionale.

“Il Circolo Velico Nox Oceani continua a investire nei giovani talenti Under 23, che già nel 2024 hanno raggiunto risultati straordinari con il primo e il secondo posto al Campionato del Mondo RS21. Il 2025 si prospetta come un anno di crescita e conferme, con atleti pronti a dare il massimo, sfidando le migliori squadre del mondo» afferma il coach Camillo Zucconi. «La stagione che ci attende rappresenta un banco di prova stimolante e di altissimo livello. Le regate a cui parteciperemo sono tra le più competitive in assoluto, con avversari estremamente preparati. Noi siamo una squadra giovane, consapevole del lavoro che ancora ci aspetta, ma anche dei progressi e dei risultati raggiunti negli ultimi anni. Sono certo che ogni componente del team darà il massimo, dalla prima all’ultima regata”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui