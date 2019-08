Dal 2 settembre.

Prende il via a Palau lunedì 2 settembre Isole che parlano ai bambini, piccolo/grande festival per l’infanzia e l’adolescenza, che giunge alla sua quindicesima edizione.

Quindici anni di moti ondosi, di corde tirate e lanciate, di andate e ritorni, di rotte sonore, di fari, di teLai, di corti d’animazione, di teatro, di letture condivise, di fiction, di documentari, di sculture ‘battibeccanti’, di dipinti, di nuove e vecchie tecnologie. Negli anni sono molti i linguaggi espressivi sempre diversi che sono stati sperimentati, perché, come sottolinea la curatrice Alessandra Angeli, “ci piace nuotare insieme, metterci alla prova, ascoltare i nostri bambini e ragazzi, sentirci vicino a loro e con loro far parte di questo bellissimo progetto che è Isole che parlano”.

Quest’anno con i “laboratori a misura di bambini e ragazzi” ci si tufferà nel mare, riscoprendo i nostri corpi e la creatività racchiusa in ogni nostro movimento, si diventerà acqua di mare, o meduse arcobaleno, con il laboratorio A danzar le storie a cura di Manuela Lops e Teresa Tota delle Associazioni boaOnda e Qualibò; si frugherà nei cassetti alla ricerca di una fotografia, ricordo di un momento significativo della propria vita, per costruire un racconto con matite, fili e stoffe, con il laboratorio Album di Famiglia a cura di Armida Gandini in collaborazione con la Fondazione PInAC di Brescia; si esploreranno i segreti e la storia della fotografia, quella fatta di rullini, di odori, di bianchi e neri, di liquidi e carta, immergendosi nella magia della camera oscuracon il laboratorio Fotosensibile a cura di Fabian Volti e Stefania Muresu in collaborazione con l’Associazione 4CaniperStrada.

I pomeriggi saranno dedicati ai piccolissimi e ai loro genitori con gli “Assaggi di laboratori”, con il laboratorio di letture condivise e prove di stampa C’è impronta e impronta e le letture itineranti A spasso con Lionni! – omaggio alla poesia degli albi illustrati di Leo Lionni, in occasione dei 20 anni dalla morte dell’autore e per i 60 anni dalla pubblicazione di Piccolo blu e piccolo giallo – a cura di Laura Capra Mammachilegge! in collaborazione con Nati per Leggere Sardegna.

La tre giorni di corse, urla, risate e creatività si concluderà, come di consueto, mercoledì 4 settembre con una serata dedicata alla condivisione pubblica dei percorsi laboratoriali.

Le attività laboratoriali, le esposizioni, le mostre e le performance, si svolgono sia in spazi protetti che nelle vie del paese, segnando e conoscendo la comunità ed il territorio.

