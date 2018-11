Orange The World 2018.

La Gallura si colora di arancione, inaugurazione della panchina arancione con sedici giorni di attivismo contro la violenza sulle donne, dal 25 novembre al 10 dicembre 2018. Quella del 25 novembre sarà una giornata ricca di eventi in tutto il mondo, perché sono molte le associazioni, le scuole e gli enti che vogliono contribuire a creare quell’unico coro che dice no alla violenza di genere.

L’arancione è stato scelto dalle Nazioni Unite come simbolo di un futuro in cui le donne si saranno liberate della violenza degli uomini. Il Soroptimist International Club Gallura, su indicazione dell’Unione Italiana del Soroptimist International, ha deciso di partecipare attivamente alla campagna di sensibilizzazione e di informazione per tutti i 16 giorni di attivismo e ha scelto di mettere in pratica un’idea semplice, ma significativa: “Orange the World 2018 – Coloriamo di arancione la Gallura per dire no alla violenza sulle donne”- inaugura la panchina arancione.

Il programma prevede a partire dal 25 novembre di inaugurare una panchina arancione in diverse città della Gallura e di illuminare di arancione la facciata del Municipio o di monumenti significativi per la città. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione dei Comuni che sono stati coinvolti.

In Gallura hanno aderito in 6 Comuni, mettendo a disposizione una panchina arancione, collocata in un punto cruciale della loro città, sulla quale il Soroptimist International D’Italia Club Gallura apporrà una targhetta, simbolo del “posto occupato dedicato a tutte le donne vittime di violenza”, che simbolizza fisicamente un’assenza che dovrebbe essere presenza .

I Comuni aderenti sono: Arzachena, Budoni, Golfo Aranci, Olbia, Monti, Telti ed è in attesa di ricevere una risposta dai Comuni di Luras, Oschiri, Telti e Tempio Pausania. L’obiettivo è quello di riuscire a coinvolgere tutti i rimanenti Comuni galluresi anche in periodi non celebrativi. Il primo Comune a colorarsi di arancione sarà Golfo Aranci: il 25 novembre. Seguirà Arzachena il 26 novembre, e gli altri Comuni aderenti nei giorni successivi fino al 10

dicembre 2018.

Nella giornata del 25 novembre alle ore 11.00 verrà inaugurata la panchina arancione sul lungomare di Golfo Aranci. Nella giornata del 26 novembre alle ore 11.00 toccherà ad Arzachena. I commercianti sono invitati anche dalle amministrazioni comunali ad allestire le loro vetrine con prodotti di colore arancione o semplicemente esponendo la locandina arancione dell’”Orange The World 2018”.

L’aula per le audizioni protette, riservata alle donne e ai minori vittime di violenza verrà inaugurata a Olbia il 1 dicembre 2018, presso il Comando Territoriale dei Carabinieri di via degli Astronauti n. 8, grazie alla collaborazione del Soroptimist International D’Italia Club Gallura con l’Arma dei carabinieri .

