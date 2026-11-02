La Maddalena, il Parco compie 30 anni: il ministro dell’Ambiente e le sfide per il futuro

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena compie 30 anni.

A La Maddalena si sono celebrati i 30 anni del Parco nazionale presso il Circolo ufficiali Giuseppe Garibaldi. La cerimonia presenza del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. L’anniversario ha rappresentato l’occasione per delineare le prospettive future dell’ente, reduci da una stagione estiva complessa segnata da problemi di overtourism e dall’incendio dell’isola di Santa Maria, oltre che da una storica carenza di organico.

Il disegno legge che tutela La Maddalena.

Durante l’evento, il ministro si è soffermato sul tema dei cambiamenti climatici, evidenziando come certi eventi estremi, un tempo rari, siano ormai diventati frequenti. Per rafforzare la tutela ambientale, il titolare dell’Ambiente ha annunciato la preparazione di un disegno di legge destinato a riformare la gestione delle aree protette, sottolineando inoltre la necessità di contingentare e regolamentare gli accessi per evitare gli eccessi del turismo di massa, un processo che richiede la cooperazione e la sensibilità della popolazione locale.

L’incontro.

All’incontro è intervenuto anche il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, il quale ha richiamato l’importanza di bilanciare la presenza umana e la tutela della natura, rivendicando la bontà dell’accordo raggiunto per avviare le bonifiche dell’ex Arsenale. La presidente del Parco di La Maddalena, Rosanna Giudice, ha invece tracciato un bilancio delle attività svolte e degli interventi futuri indispensabili per incrementare la protezione dell’arcipelago, rivolgendo un ringraziamento al personale per l’impegno costante profuso nonostante i limitati mezzi a disposizione. Il dibattito, moderato dall’ex sindaco Luca Montella, ha visto tra il pubblico anche la partecipazione del sindaco Fabio Lai e del presidente della Provincia di Gallura, Settimo Nizzi.

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