Meteo Olbia 3 novembre, nuvole e temperature in aumento

In Gallura giornata variabile, con mare ancora molto mosso

Il meteo Olbia del 3 novembre sarà caratterizzato da cielo poco nuvoloso e addensamenti nelle ore centrali, con temperature massime in aumento e condizioni marine ancora impegnative.

A Olbia sono previsti 13 gradi di minima e 16 di massima. A Tempio Pausania il termometro oscillerà tra 6 e 16 gradi, mentre anche a La Maddalena la giornata sarà variabile, con nuvole alternate a schiarite.

Le previsioni meteo per martedì 3 novembre in Gallura

Il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, ma durante le ore centrali potranno formarsi addensamenti più consistenti. Le temperature minime sono previste in aumento sui settori nord-orientali, mentre le massime saliranno rispetto ai valori precedenti.

I venti saranno deboli e variabili, ma sulla costa orientale potranno risultare moderati o localmente forti durante la mattinata. In serata tenderanno a disporsi dai quadranti orientali.

Il mare resterà molto mosso, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le condizioni potranno essere più impegnative soprattutto nei tratti esposti, da Olbia all’Arcipelago di La Maddalena, mentre anche tra Santa Teresa Gallura, Berchidda e Monti il quadro resterà variabile ma senza particolari fenomeni previsti.

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