Il Corpo Forestale sardo compie 181 anni: festa a Tempio Pausania

Le celebrazioni a Tempio per i 181 anni del Corpo Forestale.

Il 30 ottobre scorso, la città di Tempio Pausania ha ospitato le celebrazioni del 181° anniversario della costituzione dell’Amministrazione Forestale in Sardegna. La ricorrenza assume particolare rilievo per la missione del Corpo forestale nella difesa della natura e dell’ambiente, nella cura e valorizzazione delle risorse naturali nella loro complessità, così come riportato, quasi mille anni fa, nella regola dell’ordine del Santo Patrono dei forestali, San Giovanni Gualberto.

L’evento, allestito nella suggestiva cornice del Parco Inclusivo, ha visto la partecipazione della Presidente della Regione Alessandra Todde, del Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) Ing. Gianluca Cocco, del Vescovo di Tempio Monsignor Roberto Fornaciari e delle principali autorità civili e militari dell’Isola.

Durante il suo intervento, la Presidente ha evidenziato il valore politico e identitario della giornata, il ruolo del Corpo Forestale nell’ambito dell’autonomia sarda, e la necessità di valorizzare l’operato svolto dall’Amministrazione al di fuori dei momenti di emergenza.

Il Comandante del CFVA, ing. Gianluca Cocco, ha ribadito che la ricorrenza di Tempio Pausania costituisce un’occasione significativa per creare comunità e rinnovare i valori che guidano la missione del Corpo Forestale: senso del dovere, spirito di servizio, professionalità e rispetto per il patrimonio naturale, valori che si traducono quotidianamente nell’impegno sul territorio sardo.

I dati sull’attività del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, illustrati sinteticamente dal Comandante nel corso del suo intervento, sono stati raccolti in una brochure messa a disposizione delle Autorità presenti e degli Organi d’informazione.

La celebrazione si è infine conclusa con un omaggio alla memoria di tutti coloro che hanno dedicato e sacrificato la propria vita per la salvaguardia del patrimonio forestale e ambientale della Sardegna, a cui ha fatto seguito la consegna degli encomi al personale che si è particolarmente distinto nel corso del servizio.

L’evento è stato organizzato dalla Direzione generale del Corpo forestale con la collaborazione operativa del Servizio Ispettorato di Tempio Pausania.

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