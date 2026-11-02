Addio a Rosaria Buonomo, tecnica di neurofisiopatologia a Olbia: aveva solo 60 anni

Addio a Rosaria Bonomo.

La comunità di Olbia e il mondo della sanità gallurese sono in lutto per la scomparsa di Rosaria Buonomo, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di soli 60 anni. Apprezzata e stimata professionista, lavorava come tecnica di neurofisiopatologia presso l’Unità Operativa di Neurologia, distinguendosi nel corso degli anni per la grande dedizione, l’impegno e la vicinanza umana rivolta ai pazienti. Lascia un marito e tre figli.

Dolore all’Asl Gallura.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione all’interno dell’Azienda Sanitaria Locale. La Direzione Aziendale della Asl Gallura ha voluto esprimere il proprio cordoglio stringendosi con profondo dolore attorno alla famiglia. Un pensiero particolare è stato rivolto al marito Carlo, collega in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione Area Medica, e a tutti i colleghi del reparto di Neurologia che hanno condiviso con Rosaria il percorso professionale e umano.

A dare il triste annuncio della sua scomparsa sono il marito, i figli e tutti i parenti della professionista. L’ultimo saluto a Rosaria Buonomo avrà luogo domani, martedì 3 novembre, alle ore 16 nella Basilica di San Simplicio a Olbia, con partenza anticipata dalla Casa Funeraria La Pax Braccu (situata in Via Bazzoni Sircana, 13d).

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