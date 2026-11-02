San Teodoro e la Croce Bianca in lutto per Miranda Careddu

Il Comune di San Teodoro in lutto per la scomparsa di Miranda Careddu, pilastro della Croce Bianca e del 118. L’amministrazione comunale ha pubblicato su Facebook la scritta “Ciao Miranda” su sfondo nero. Tanti8sismi gli utenti che sui social ricordano al figura della 62enne scomparsa il girono di Ognissanti.

Il saluto della Croce Bianca

“Sei stata la nostra colonna portante e il vero volto della tua amata Croce Bianca San Teodoro, ma più di tutto, la nostra maestra di vita – scrivono -. Hai dedicato gran parte della tua vita a servizio di chi era in difficoltà e cercava una mano di conforto.

Tutti i tuoi preziosi consigli, l’amore che hai riversato su di noi come se fossimo figli tuoi e anche i tuoi Puntineddi istruttivi e costruttivi, verranno custoditi in eterno nella memoria di tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di incontrarti e di crescere sotto la tua ala. Il cuore ferito della Croce Bianca oggi versa lacrime di dolore.

Ti porteremo sempre nei nostri cuori e quell’amore che ci hai trasmesso per questo lavoro, continuerà a vivere attraverso le nostre braccia nell’ aiutare il prossimo. Fai buon viaggio Mamma Mirà e guardaci da lassù, come facevi qui.

Toccante anche il messaggio di Maura su Facebook. “Miranda… non ho parole. Sentirò la tua mancanza… il tuo calore… la tua determinazione è grande forza nel lavoro e nella vita. Mi mancheranno i tuoi abbracci che mi riempivano il cuore di un affetto inestimabile nutrito negli anni. Rimarrai nei miei ricordi vivi. Sarai per sempre un pezzo del mio puzzle di questa vita. Guardaci da lassù e proteggici. Non ti dimenticherò mai”.

L’ultimo saluto si terrà martedì 3 novembre a San Teodoro. Partendo dalla sua abitazione in via degli Asfodeli 12 per poi raggiungere la chiesa di Santa Teresa di Calcutta dove alle 10 ci sarà il funerale.

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