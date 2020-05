Parroco aggredito e picchiato in casa da un ladro nella notte

I carabinieri sulle tracce dell’aggressore.

Questa notte ad Arbatax un uomo travisato si è introdotto nella villetta di un anziano parroco nativo di Villagrande per rubare. Il sacerdote, compreso il pericolo, nel tentativo di impedirne l’ingresso, è stato colpito dal malvivente che si è allontanato dopo essersi impossessato di poche centinaia di euro.

I carabinieri di Lanusei unitamente al personale del reparto operativo di Nuoro sin da subito hanno iniziato le attività d’indagine. E’ tuttora in corso un minuzioso esame della scena del crimine e l’analisi delle immagini riprese dalle telecamere presenti in zona. Al momento il parroco è ricoverato presso l’ospedale di Lanusei per le ferite riportate durante lo scontro.

