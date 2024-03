Pasqua e Pasquetta con il sole in Gallura e in Sardegna

Il meteo a Pasqua in Sardegna.

Ci sarà sole a Pasqua e Pasquetta in Sardegna e in Gallura. Secondo le previsioni meteorologiche, i sistemi depressionari che in precedenza sembravano dirigere verso il centro-ovest durante le festività si stanno muovendo più rapidamente del previsto, causando un cambiamento nella ventilazione che spazzerà via la nuvolosità originariamente prevista sull’Isola.

Anche se la settimana non è iniziata per il verso giusto, nel fine settimana di Pasqua avremo un anticiclone che porterà bel tempo. L’area di perturbazione toccherà appena il nord Sardegna, ma si sposterà più verso la Corsica e il Tirreno, attraversando la nostra regione con scarsa intensità e generando occasionali piovaschi soprattutto nella notte tra Pasqua e Pasquetta. Tuttavia, le giornate saranno prevalentemente soleggiate. Lunedì, prevarranno i venti nord-occidentali, come spiegano gli esperti dell’ufficio meteorologico dell’Aeronautica Militare di Decimomannu.

Le temperature aumenteranno già da domani, poiché “l’alta pressione africana influenzerà il clima in Sardegna, bloccando l’ampia perturbazione nord-atlantica”. Le massime saliranno fino a domenica, passando dagli attuali 18 gradi ai 24-25 gradi già domani. “Sabato e domenica sono attese massime di 22 gradi“, prevedono gli esperti dell’Aeronautica Militare. Tuttavia, lunedì di Pasquetta tornerà l’aria fredda nord-atlantica e le temperature scenderanno di nuovo attorno ai 18-19 gradi.

