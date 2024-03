Il vescovo annuncia le nuove nomine nella diocesi Tempio-Ampurias

Le nomine nella diocesi di Tempio-Ampurias.

Il vescovo di Tempio, monsignor Roberto Fornaciari, ha annunciato una serie di importanti nomine all’interno della diocesi di Tempio-Ampurias.

In particolare, don Mauro Bucciero, attualmente parroco di Santa Vittoria in Telti, assumerà il ruolo di Vicario Generale della diocesi di Tempio-Ampurias. Don Andrea Domanski, parroco di Santa Maria Maddalena e Agonia di Nostro Signore Gesù Cristo nella località di La Maddalena, sarà investito del ruolo di Vicario episcopale per l’ambito dell’annuncio della fede.

Il canonico don Antonio Tamponi, parroco di San Simplicio ad Olbia, assumerà il ruolo di Vicario episcopale per l’ambito dell’amministrazione economica e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della diocesi. Tali nomine, come comunicato dal vescovo Fornaciari, entreranno in vigore in concomitanza con la solennità della festa di Pentecoste.

