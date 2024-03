Solidarietà pasquale a Olbia, in tanti donano il sangue

Successo per la giornata di donazione del sangue a Olbia.

Grande successo per la donazione di sangue prima di Pasqua a Olbia. L’Avis Olbia oggi si è vista impegnata al porto di Olbia e al Centro trasfusionale, dove in questa Settimana Santa c’è stato un grande afflusso di donatori.

“Qualcosa sta davvero cambiando nella coscienza collettiva dei cittadini Olbiesi – ha dichiarato il presidente di Avis Olbia, Gavino Murrighile -. Oggi 36 donazioni, tra prelievi esterni e interni. Doppio impegno per la nostra squadra di volontari: impegnati in forza al porto, al Centro Trasfusionale, facendo la spola tra i due siti per trasportare i donatori che non si riuscivano ad accogliere in esterna. Un grazie speciale al personale sanitario del CT, che ha retto l’urto di una massiccia presenza di donatori. Un “encomio solenne” ai preziosi volontari dell’Avis Olbia, che si sono dovuti sdoppiare tra porto e Ospedale”.

”Non finirò mai di ringraziare chi dalle 3 del mattino è in azione per Avis Olbia. Hanno preparato ogni ben di Dio da offrire ai donatori, facendosi 50 km in treno, ed essere puntuale alle 8 in raccolta – prosegue Murrighile -. Grazie Maria Grazia. Grazie di cuore: alle compagnie di vigilanza e sicurezza del porto, all’autorita portuale. A tutti coloro che, non solo, hanno donato, ma ci hanno accolto con gentilezza e attenzione.Grazie all’artista Mara Damiani, che da Cagliari è venuta a trovarci e a lavorare, con spirito di servizio, ad un fantastico progetto Avis Olbia, e del quale daremo evidenza mediatica a breve. Che Dio benedica tutto questo eccellente materiale umano che siamo riusciti a mettere insieme, e a far “dialogolare” per il bene”.

