Paura questa sera nel centro di Olbia.

Dramma sfiorato, questa sera, nel centro di Olbia. A causa del forte vento, un albero è caduto su 5 macchine che fortunatamente erano vuote.

Sul posto, poco dopo 19, in via Garibaldi angolo via Cattaneo, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e sospeso la circolazione stradale.

Per tutta la giornata gli operatori del 115 hanno lavorato incessantemente rimuovendo alberi e rami dalle strade. Ma anche insegne pericolose. La situazione, con il passare delle ore è andata migliorando. Ma restano ancora numerose le situazioni di pericolo.

