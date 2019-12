Lampione percolante.

Il forte vento continua ad imperversare a Olbia e a mietere danni. Intorno alle 20 di oggi, 22 dicembre, è scattata l’allerta per un lampione percolante nel piazzale antistante il centro commerciale il Globo. Le raffiche hanno quasi staccato la lampada mettendo in pericolo l’area sottostante.

Sul luogo, in attesa dei Vigili del fuoco impegnati con la messa in sicurezza di un grosso albero caduto in via Garibaldi, sono intervenuti gli uomini della Protezione civile Capo Ceraso. Le macchine parcheggiate in prossimità del lampione sono state sgomberate ed è stata transennata la zona.

(Visited 159 times, 179 visits today)