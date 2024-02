Il Pd è soddisfatto della nomina dell’ex prefetto Tronca per l’ex arsenale, ma sottolinea il totale disinteresse di Solinas. “Il circolo Pd di La Maddalena esprime soddisfazione per la nomina del dottor Francesco Paolo Tronca a sub-commissario alle bonifiche dell’ex-Arsenale di La Maddalena. Siamo fiduciosi sul fatto che il dott. Tronca, coadiuvato da una struttura tecnica di alto livello, riuscirà a risolvere una situazione in stallo da troppi anni. A questo proposito, non possiamo non rilevare il dato politico alla base di questa nomina: il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, infatti, arriva solo dopo cinque anni, in scadenza di mandato, ad avviare un processo che avrebbe dovuto rappresentare una priorità a livello regionale”.

Il Pd maddalenino ricorda quanto poco si sia fatto in questi anni per l’ex arsenale. “Evidenziamo una volta ancora il colpevole disinteresse del presidente Solinas che, nel corso del suo mandato e pur avendo a disposizione tutti gli strumenti necessari ad avviare le bonifiche per poi procedere con la riqualificazione dell’ex-arsenale, non ha mosso un dito per porre rimedio al problema”.

“La Maddalena, come è risaputo, ha affidato alla riqualificazione dell’ex-arsenale le proprie speranze per una riconversione economica mai portata e termine. Il colpevole ritardo con il quale si sta intervenendo si riverbera sulla situazione economica e sociale della nostra comunità, che non può affidare il proprio destino al calendario elettorale. Registriamo inoltre che la presentazione del dott. Tronca è avvenuta in un salone consiliare non accessibile”.

