L’ex prefetto Tronca nominato sub-commissario per l’ex arsenale di La Maddalena

L’ex prefetto Francesco Tronca, da sub commissario, deve occuparsi del pasticcio dell’ex arsenale di La Maddalena. La struttura dell’ex arsenale è stata a lungo oggetto di grandi dibattiti, non soltanto regionali ma anche nazionali. La grande incompiuta del G8 è un sito che avrebbe dovuto produrre opportunità lavorative per una città che tanto ha dato in termini di territorio alla difesa. Dopo la grande delusione per il trasferimento del G8 si sono susseguiti vari presidenti della Regione, ma poco o nulla è cambiato. Nonostante la previsione di una struttura commissaria che avrebbe potuto accelerare almeno gli aspetti burocratici.

Oggi sembra che questa annosa vertenza abbia una speranza concreta. Il commissario Christian Solinas, al termine di un mandato in cui nulla è cambiato, ha nominato come “sub-commissario” un ex prefetto abituato a risolvere grandi vertenze come questa. Il sindaco Fabio Lai lo ha presentato assieme alla vicesindaco e assessora ai Lavori pubblici, Federica Porcu, e il delegato a Waterfront e Servizi alla nautica da diporto, Valerio Pisano. Si tratta dell’avvocato Francesco Tronca, già prefetto di Milano e commissario di Roma Capitale. Definito “l’uomo giusto” dal sindaco Lai: “Il dottor Tronca rappresenta una speranza concreta per il raggiungimento di questo obiettivo, abbiamo grandi aspettative”.

Durante la conferenza stampa il sub-commissario ha subito chiarito che “con il sindaco Lai parliamo da mesi del problema Arsenale, il mio primo sopralluogo istituzionale verrà fatto insieme a lui”. lex prefetto Tronca ha spiegato le sue prime mosse. “La priorità oggi è quella di formare la squadra di lavoro, è necessario approfondire velocemente le carte per comprendere appieno lo stato di fatto dell’Inter. Quello che conta adesso è mettersi subito al lavoro per non perdere altro tempo”.

