Le terze medie di Olbia a lezione di futuro col progetto “Stem with Rover”

Parte a Olbia il progetto “Stem with Rover”

Parte a Olbia il progetto “Stem with Rover” destinato agli studenti delle terze delle scuole secondarie di I grado. Il progetto è sviluppato e gestito dall’associazione culturale Astec. È un partenariato tra Comune, Istituti comprensivi di Olbia e Loiri-Porto San Paolo e scuole secondarie di primo grado “Armando Diaz” ed “Ettore Pais”.

Il progetto, che coinvolge circa 150 studenti, è finanziato dalla Fondazione di Sardegna. Lo scopo è stimolare l’interesse e l’apprendimento nell’area scientifica e lo sviluppo delle abilità Stem (Science technology engineering mathemathics) ad esse associate. Educando al digitale attraverso l’acquisizione di competenze scientifico-tecnologiche. Il raggiungimento degli obiettivi si sviluppa in un percorso innovativo che porta alla progettazione di un rover spaziale. All’assemblaggio del prototipo didattico ed alla sua programmazione, suddiviso in più fasi, portate avanti dalle classi partecipanti. Potenziando e consolidando le competenze STEM, digitali e le abilità di gruppo, con il supporto dell’insegnante e con i docenti ASTEC in aula nelle attività pratiche e di robotica.

La coordinatrice del progetto

“Il progetto “Stem with Rover consente agli studenti e alle studentesse di potenziare le abilità Stem – spiega Marilisa Pischedda, ingegnera aerospaziale e coordinatrice Astec del progetto -. Acquisendo competenze trasversali alla didattica curricolare mediante modalità alternative di apprendimento. L’esperienza laboratoriale, sia digitale che pratica, su tematiche tecnologiche e innovative, accresce negli studenti la consapevolezza delle proprie abilità Stem. E lo stimolo verso discipline interconnesse. In Italia le competenze digitali e Stem sono in percentuale ancora troppo bassa . E il mercato ha una domanda sempre più crescente, non del tutto soddisfatta”.

