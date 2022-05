Grave incidente sulla strada per Tempio.

Grave incidente, questa mattina, poco dopo le 12, sulla strada per Tempio Pausania. Un motociclista, di cui ancora non si conoscono le generalità, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha accompagnato il centauro, in elisoccorso, all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. All’arrivo dei soccorritori era incosciente e le sue condizioni sono gravissime.

Il traffico sulla strada provinciale 5 ha subito notevoli rallentamenti. Presenti sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi.