La rissa tra due donne a Porto Rotondo.

Una violenta rissa tra due donne a Porto Rotondo ha richiesto l’intervento dei carabinieri e del personale del 118-Areus. L’episodio è avvenuto vicino alla stazione dell’Arma, nel centro del rinomato borgo turistico olbiese.

Le due donne si sono affrontate per questioni legate a un appartamento conteso, culminate in una violenta colluttazione. I militari di Porto Rotondo sono giunti sul posto insieme a due ambulanze del 118 per gestire la situazione.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, si è trattato di un conflitto ripetuto tra la proprietaria e l’inquilina dell’abitazione, con rimpalli verbali che sono sfociati in violenza fisica. La persona che detiene la proprietà dell’edificio aveva richiesto all’occupante di lasciarlo, ma senza successo. Ora, la questione è aggravata dalle lesioni riportate durante l’alterco, documentate tramite certificati medici.

