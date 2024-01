Botte da uno sconosciuto a Capodanno, il 30enne: “Abbiamo diversi video”

Come sta Fabrizio Apeddu.

L’intervento per ricostruire la mandibola, fratturata al 30enne in quella notte di un Capodanno incubo a Olbia, è andato alla perfezione. È la vittima di quella follia da parte di uno sconosciuto, Fabrizio Apeddu, ad aver aggiornato sulle sue condizioni di salute dopo l’operazione a Sassari nel reparto di chirurgia maxillofacciale.

Ci sono diversi video e testimoni.

È stata tanta la solidarietà ricevuta sui social dal giovane e ciò ha permesso di raccogliere diverse testimonianze. “Per via di tutte queste condivisioni abbiamo testimoni e siamo in possesso di svariati video”, ha dichiarato Apeddu. Il giovane ha ringraziato anche per come si sono presi cura di lui dal 118 al reparto di maxillo facciale. “Un ringraziamento a tutti i miei amici che sono stati molto vicini . Grazie al sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, che mi ha cercato personalmente dandomi tutta la sua disponibilità In queste ore si è vista molta solidarietà nei social”, ha scritto il ragazzo sul suo profilo.

