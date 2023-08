Olbia perde un pilastro, morto lo storico imprenditore Paolo Piccinnu

Addio a Paolo Piccinnu.

Aveva compiuto da poco 67 anni Paolo Piccinnu, un pilastro per Olbia nonché imprenditore dello storico punto vendita di Piccinnu Arredamenti. L’uomo, malato da tempo, è scomparso recentemente lasciando un vuoto incolmabile in una città dove era amato.

Paolo Piccinnu, olbiese, sposato e padre di due figli, ha per anni con la famiglia gestito il suo negozio di mobili, uno dei migliori nel settore in città. Infatti la città lo ricorda come una delle più importanti figure imprenditoriali.

La storica attività, infatti, ha più di 60 anni ed è una delle prime nella vendita di arredamento, dalla cucina alle stanze da letto. In un‘intervista del 2019 per Gallura Oggi, Paolo Piccinnu raccontava come la sua attività è nata alla fine degli anni cinquanta, grazie al padre Giuseppe. Grazie alla capacità imprenditoriale della famiglia Piccinnu, il negozio di via Rimini è ancora un punto di riferimento per tanti olbiesi grazie a mobili di alta qualità.

Sono tanti i messaggi di dolore arrivati da amici e conoscenti, che si uniscono al dolore della famiglia e ricordano la scomparsa del fratello Francesco. “Il 9 agosto era il tuo compleanno e come sempre ti mandavo gli sms per gli auguri, rispondevi sempre immediatamente con un bellissimo messaggio. Questa volta dopo 4 giorni e allora ho capito”, scrive uno dei tanti amici sui social, addolorati profondamente per la sua prematura scomparsa.

