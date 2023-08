Una sagra del mirto piena di novità, ecco i dettagli dell’evento a Telti

Al via la sagra del mirto di Telti.

La Sagra del Mirto è un evento tradizionale che si svolge ogni anno nel centro gallurese di Telti, in Sardegna. L’obiettivo principale della festa è celebrare il mirto, una piccola bacca viola da cui si estrae un succo prezioso che viene poi distillato. L’evento è in grado di attirare migliaia di persone che giungono da diverse parti per partecipare e rendere omaggio a questa tradizione eno-gastronomica.

La Sagra del Mirto ha conquistato sempre più pubblico nel corso degli anni, non solo grazie alla presenza di attività legate al mirto e alla tradizione culinaria di Telti, ma anche per gli spettacoli raffinati che vengono organizzati durante i giorni della festa. Ogni anno, oltre 20.000 persone partecipano all’evento per assaggiare il prezioso nettare del mirto e per apprezzare il lavoro instancabile dei volontari che contribuiscono a promuovere il centro gallurese.

La festa è organizzata dalla Pro loco di Telti in collaborazione con il Comune di Telti, gruppi, associazioni e numerosi volontari. La Sagra del Mirto del 2023 si preannuncia ricca di novità. Si partirà il 18 agosto alle 18:30 con l’inaugurazione alla presenza delle autorità civili e religiose, l’apertura di dieci punti ristoro, trenta espositori di artigianato e prodotti agroalimentari, e un villaggio Slow Food. Saranno presenti oltre trenta volontari lungo il percorso per garantire il buon svolgimento dell’evento. Le degustazioni di mirto sono gratuite.

Durante la serata, alle ore 22:00 in Piazza Duomo, si terrà un concerto molto atteso dei Bertas, una band che ha una storia lunga e ricca di successi e incontri. La band, attiva dal 1965, è diventata un punto di riferimento nel mondo della musica, con successi che hanno segnato diverse epoche. I membri dei Bertas sono Mario Chessa, Marco Piras ed Enzo Paba, artisti che hanno contribuito a rendere la band unica nel suo genere.

Nello stesso momento, in Piazza Rinascita, si esibirà Simone Melino con la sua fisarmonica. Simone è un talentuoso musicista nato nel 1987 che ha iniziato a suonare fin da bambino. Ha scelto la fisarmonica come strumento principale e ha conquistato il pubblico delle piazze della Gallura e delle sale da ballo con la sua passione per la fisarmonica e il ballo liscio.

Durante l’evento, il centro di Telti sarà occupato dalla esposizione dei produttori e degli artigiani, e le bancarelle caratteristiche della festa saranno allestite lungo la via principale. Saranno disponibili ampie aree di parcheggio per accogliere i visitatori. In conclusione, la Sagra del Mirto è un evento che unisce tradizione, cultura enogastronomica, musica e intrattenimento, attirando migliaia di persone ogni anno alla piccola città di Telti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui