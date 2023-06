Le Pink Flamingos contro i tumori: in bici da Cagliari agli ospedali della Gallura

A La Maddalena e Olbia il gruppo di cicliste Pink Flamingos sostengono le malate oncologiche.

Hanno visitato gli ospedali di Cagliari il 28 maggio scorso, ora le Pink Flamingos, che significa “Fenicotteri Rosa”, sono arrivate a Olbia e a La Maddalena. Il loro è un obiettivo comune: acquistare strumenti in grado di alleviare i disagi delle donne che affrontano la chemioterapia.

Con questo spirito e con questi obiettivi è cominciato il 28 maggio, da Cagliari, il viaggio su due ruote delle Pink Flamingos, la carovana in rosa che sta percorrendo la Sardegna in sella alle biciclette, in tour fra le oncologie degli ospedali isolani. Ieri l’arrivo all’ospedale Paolo Merlo di La Maddalena, mentre oggi il gruppo ha fatto tappa al presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia.

Le Pink Flamingos sono arrivate all’ingresso dell’ospedale olbiese attorno alle 14, accolte dal Direttore dell’Oncologia Medica della Asl Gallura, Salvatore Ortu, da tutti gli operatori sanitari della Struttura Complessa e da un festoso lancio di stelle filanti e fumogeni rigorosamente color rosa. All’interno hanno potuto rifocillarsi e ricevere i saluti del Direttore Sanitario della Asl Gallura, Raffaele De Fazio: ”La vostra esperienza deve essere un esempio per tante altre donne, siete portatrici di un messaggio positivo – ha sottolineato – e vi ringraziamo per aver scelto anche quest’anno di far visita all’Oncologia della Asl Gallura”.

È la seconda edizione dell’evento nato per volontà di alcune ex pazienti oncologiche. Una squadra di donne che ha deciso di spiccare il “volo” proprio come i fenicotteri (flamingos). Tutto questo grazie alla bicicletta, ritenuta un mezzo ideale perchè in grado di dare benessere fisico, libertà di vivere intensamente all’aria aperta, vita sana e movimento. Fanno parte del gruppo diverse donne che hanno superato la malattia, ma anche operatrici sanitarie, amiche e sostenitrici del progetto.

Le Pink Flamingos hanno fatto tappa nei giorni scorsi a San Gavino-Oristano, Alghero e Sassari. Ieri l’arrivo a La Maddalena, dopo aver percorso 127 chilometri da Sassari, e oggi a Olbia. Prevista per domani la partenza per Nuoro e Lanusei. Il giro delle oncologie sarde si concluderà a Cagliari nel Lungomare Poetto sino alla festa finale nel Parco delle Emozioni. Un lungo percorso per lanciare un messaggio a favore della prevenzione, ma anche per raccogliere fondi sufficienti ad acquistare un casco refrigerante che consente di evitare la caduta dei capelli durante le terapie oncologiche. Per supportare il progetto basta un semplice bonifico bancario intestato a ASD Flamingo’s Roads Aps – Iban: IT12F0103004800000003400350 con causale “Pink Flamingos”.

