Salmo pubblica l’unplugged al Ritual di Baja Sardinia

Il live di Salmo è già un successo.

Che Salmo abbia talento non c’è dubbio, ma che sia un personaggio capace di sorprendere anche. Non è una qualità che hanno tutti i cantanti italiani, per questo motivo il rapper di Olbia domina da anni le classifiche per molto tempo. Ora dall’artista arriva un’altra sorpresa.

Salmo ha pubblicato “Unplugged, il live fatto al Ritual di Baja Sardinia lo scorso ottobre con Le Carie, che è da poche ore disponibile su tutte le piattaforme. Si tratta di 10 canzoni live registrate in diretta e che mostrano la vera voce dell’artista. Il rapper di Olbia infatti non ha bisogno di effetti studio, la sua capacità vocale è pazzesca. Per l’artista olbiese è già un successo.

