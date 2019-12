La solidarietà degli olbiesi.

La pioggia non ferma la seconda edizione del Miracolo di Natale a Olbia.

La scalinata di San Simplicio si sta riempiendo di doni con i volontari li stanno impacchettando in bustoni di plastica per evitare che vengano rovinati dalla pioggia. Panettoni, olio, pasta, riso e generi di prima necessità vengono portati sulla scalinata per le persone meno fortunate.

I primi risultati sono molto positivi e oggi pomeriggio ci sarà anche una donazione speciale dalla scuola di Murta Maria. Gli studenti e gli insegnanti hanno realizzato un progetto di solidarietà con la consegna di oltre 200 regali prevista intorno alle 14 e 30.

Si sta allestendo anche il palco per i concerti gratuiti previsti questa sera dalle 19: i bambini canteranno le tradizionali canzoni di Natale. Non mancherà nemmeno una ballerina professionista che ballerà su alcuni brani che verranno cantati e anche in solo: si tratta di Chanel Corda, una piccola star del ballo latin dance già vincitrice di numerose competizioni nazionali e internazionali.

