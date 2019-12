I risultati del progetto di monitoraggio dell’Area Marina Protetta di Tavolara

L’incontro il 20 dicembre.

Venerdì 20 dicembre a partire dalle 11 e 30, presso la sede dell’Area Marina Protetta di Tavolara in via Porto Romano 11, saranno presentati i dati raccolti durante il monitoraggio costiero Snorkeling for the identification of alien marine species.

L’iniziativa, realizzatoa nell’ambito di un progetto di coinvolgimento della comunità nelle attività di gestione dell’Amp come Aspim, finanziato dal Spa Rac di Tunisi ed inserita all’interno del programma di scienza del cittadino Tavolara Lab.

Le ragazze ed i ragazzi del Liceo Classico A.Gramsci, che hanno partecipato lo scorso settembre all’iniziativa, avranno la possibilità di valutare la loro esperienza e conoscere l’utilità dei dati da loro raccolti e che saranno utilizzati per le future attività di gestione e conservazione dell’Ente Gestore.

(Visited 77 times, 77 visits today)