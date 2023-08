Dissequestrati 18 ponti di Olbia.

Nel novembre 2021, diciotto ponti a Olbia erano stati sequestrati preventivamente nell’ambito di un procedimento penale che coinvolgeva l’ex dirigente tecnico del Comune, Antonello Zanda, e il sindaco Settimo Nizzi. Il procedimento era stato successivamente archiviato a maggio a seguito di un esposto presentato dall’allora assessore regionale Edoardo Balzarini. Ora, il procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, ha deciso di revocare il sequestro e i carabinieri del Noe hanno tolto i sigilli dai ponti.

Il sequestro era stato disposto perché questi ponti erano ritenuti opere incongrue e avevano suscitato indagini legate alle alluvioni che hanno colpito la città di Olbia nel 2013 e nel 2015, causando morti e danni. Con il dissequestro di queste opere, si conclude la maxi inchiesta sulla mancata esecuzione di un piano di messa in sicurezza di Olbia.

Nel corso delle indagini, il sindaco Settimo Nizzi aveva presentato una memoria difensiva e aveva dimostrato che il Comune aveva lavorato per demolire i ponti che potevano ostacolare il deflusso delle acque dei canali cittadini, nonché effettuato la manutenzione dei canali e delle sue sponde, contrariamente a quanto sostenuto dall’accusa.

“Siamo stati fiduciosi nei confronti della magistratura, come sempre. Abbiamo appreso con grande soddisfazione che è stata decretata l’archiviazione del procedimento relativo alle cosiddette opere incongrue ed il loro conseguente dissequestro – afferma il primo cittadino -. La restituzione di questi beni agli aventi diritto, implica che tornano nella disponibilità dell’Ente quelle di nostra proprietà, così che possiamo procedere con i lavori e restituirle alla città. Nel pomeriggio di oggi verrà riaperto il sottopasso di via Amba Alagi dopo pulizia e ripristino della viabilità. Si tratta di una zona di passaggio fondamentale per garantire uno scorrimento più fluido del traffico cittadino: gli olbiesi potranno avere un’altra importante arteria per decongestionare via Vittorio Veneto. Nei giorni a venire continueremo a togliere i blocchi stradali e le segnalazioni poste a suo tempo in tutti gli altri siti che erano sottoposti a sequestro”.

