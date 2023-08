Sanzionato uno skipper ubriaco a La Maddalena, aveva 16 turisti a bordo

Uno skipper ubriaco a La Maddalena.

Un gommone, condotto da uno skipper ubriaco, nelle acque antistanti la spiaggia di Cala Soraya, nei pressi dell’Isola di Spargi, nell’Arcipelago di La Maddalena, trasportava a bordo ben 16 passeggeri, tra cui 5 bambini. La situazione è stata segnalata da alcuni cittadini, che hanno notato lo skipper apparire in uno stato confusionale durante la navigazione.

Di fronte a questa segnalazione, i militari hanno agito rapidamente e raggiunto l’imbarcazione, mettendo in sicurezza tutti i passeggeri, compresi i bambini, a bordo della motovedetta della Guardia Costiera. Successivamente, l’imbarcazione è stata ricondotta al porto di La Maddalena, dove era stata noleggiata.

Lo skipper, responsabile della guida in stato di ebrezza e del trasporto eccessivo di passeggeri, ha ricevuto una severa sanzione amministrativa di 6.666 euro. Inoltre, è stata applicata un’ulteriore sanzione di 459 euro per aver superato il numero massimo consentito di passeggeri. A seguito di queste gravi infrazioni, il gommone è stato sequestrato e la patente nautica dello skipper è stata sospesa per un periodo che va dai 12 ai 24 mesi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui